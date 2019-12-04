شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة مالطية على متنها 733 سائحًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، ويرافقه قيادات الميناء والمحافظة وهيئة تنشيط السياحة، الأربعاء، السفينة السياحية المالطية celestyel crystal القادمة من اليونان وعلى متنها 733 سائحا من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم السفينة.

وقال «شاهين»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المختصين بالميناء تواجدوا بمحطة الركاب منذ صباح الثلاثاء لنظافة وتجميل محطة الركاب، ومراجعة جميع مرافق المحطة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين.

ووجه المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق بمصر.

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة من مالطة وعلى متنها 733 سائح

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة من مالطة وعلى متنها 733 سائح

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة من مالطة وعلى متنها 733 سائح

ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة من مالطة وعلى متنها 733 سائح