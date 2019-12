شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب أكثر الفنانين استماعًا في مصر لعام 2019 على Spotify والان نبدء بالتفاصيل

تكشف إحصائية Spotify عن ملخص أبرز الفنانين والألبومات والأغاني وقوائم الموسيقى على المنصة، وهي إحصائية يتم الإعلان عنها سنويًا، ويوضح فيها سلوكيات استماع 248 مليون شخص حول العالم إلى موسيقى واكتشافها في عام 2019.

كانت قد احتفلت منصة Spotify في الشهر الماضي بمسيرة عمرو دياب الفنية وتأثيره العالمي من خلال لوحة إعلانية في ميدان التايمز سكوير الشهير، واليوم أصبح أيقونة البوب رسميًا الفنان الأكثر استماعًا على Spotify في مصر.

وكشف ملخص 2019 أيضًا أن Billie Eilish ،Post Malone، كايروكي، وImagine Dragons، هم الفنانون الخمسة الأكثر استماعًا أيضًا، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها كايروكي على ترتيب متقدم في لائحة Spotify، وخلقت فرقة الروك إشادة عالية في مصر بعد أن أعادوا صنع أغنية كوكب الشرق، أم كلثوم الشهيرة «كان لك معايا» والتي أصبحت من أكثر الأغاني استماعًا على المنصة في الصيف.

وكانت أكثر الأغاني استماعًا لهذا العام في مصر هي أغنية «Señorita» لكل من Shawn Mendes وCamila Cabello ويليها أغنية «bad guy» للمغنية Billie Eilish، وحصلت أغنية «Without Me» للمغنية Halsey على المركز الثالث وحصلت أغنية «كان لك معايا» لفرقة كايروكي على المركز الرابع في قائمة الأكثر استماعًا لهذا العام، وجاء في المركز الخامس في ملخص 2019 أغنية محمد رمضان «مافيا».

وكان من أكثر الألبومات قوة هو ألبوم الفنانة Billie Eilish والذي يدعى «WHEN WE ALL FALL ASLEEP، WHERE DO WE GO?» حيث كان من الألبومات الأكثر استماعًا على Spotify على المستوى العالمي، ويمثل ذلك أول مرة يتصدر فيها ألبوم لفنانة على ملخص Spotify. وتصدرت Ariana Grande المرتبة الثالثة في قائمة الفنانين الأكثر استماعاً على Spotify على الصعيد العالمي والتي أطلقت ألبومها الرائد thank you, next في شهر فبراير، أما في مصر، تضم قائمة الفنانات الأكثر استماعا على Spotify النجمات العالمية , Camila Cabello, Sia, Halsey وفنانة الإحساس شيرين والأسطورة فيروز.

وكشف Spotify أيضًا أن مدينة القاهرة هي أكثر مدينة موسيقية في مصر، بناء على نتائج ملخص 2019 للاستماع، كما بيّنت النتائج أن يوم الاثنين 11 نوفمبر 2019 كان أكثر الأيام الموسيقية لهذا العام، وذلك عندما شاهد Spotify عدد كبير من عشاق الموسيقى المصريين على المنصة.

وقال كلاوديوس بولر، المدير الإداري لشركة Spotify للشرق الأوسط وإفريقيا: «لقد كان عامنا الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شيّقاً بشكل مذهل، وقد سرّنا استجابة عشاق الموسيقى وصناعها. ولقد أتاح لنا إطلاق Spotify في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفرصة لمنح عشاق الموسيقى المحليين الوصول إلى عالم من الموسيقى بأنواعه المختلفة والجديدة، بالإضافة إلى منح الفنانين المحليين الفرصة للتواصل مع جمهور عالمي العاشق للموسيقى على Spotify».

ملخص Spotify لقوائم الأغاني الأكثر شعبية لعام 2019 في مصر:

الأغاني الأكثر استماعًا في مصر:

1. Señorita- Camila Cabello، Shawn Mendes

2. bad guy- Billie Eilish

3. Without Me- Halsey

4. كان لك معايا ( مع أم كلثوم ) – كايروكي، وأم كلثوم

5. مافيا – محمد رمضان

6. من البداية – محمد حماقي

7. Believer- Imagine Dragons

8. Lalala- Y2K، bbno$

9. Old Town Road (Remix)- Billy Ray Cyrus، Lil Nas X

10. rockstar- 21 Savage، Post Malone

الفنانون الأكثر استماعًا في مصر:

1. عمرو دياب

2. Billie Eilish

3. Post Malone

4. كايروكي

5. Imagine Dragons

6. محمد حماقي

7. XXXTENTACION

8. Eminem

9. BTS

10. Marshmello

الفنانات الأكثر استماعًا في مصر:

1. Billie Eilish

2. Sia

3. Halsey

4. Ariana Grande

5. Camila Cabello

6. شيرين

7. Bebe Rexha

8. Dua Lipa

9. Taylor Swift

10. فيروز



الفنانون الذكور الأكثر استماعاً في مصر:

1. عمرو دياب

2. Post Malone

3. كايروكي

4. Imagine Dragons

5. محمد حماقي

6. XXXTENTACION

7. Eminem

8. BTS

9. Marshmello

10. Alan Walker



ملخص قوائم Spotify الأبرز عالمياً لعام 2019:

الفنانون الأكثر استماعًا:

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

الألبومات الأكثر استماعًا:

1. WHEN WE ALL FALL ASLEEP، WHERE DO WE GO?- Billie Eilish

2. Hollywood’s Bleeding- Post Malone

3. thank u، next- Ariana Grande

4. No.6 Collaborations Project- Ed Sheeran

5. Shawn Mendes- Shawn Mendes

أكثر الأغاني استماعًا:

1. “Señorita”- Camila Cabello، Shawn Mendes

2. “bad guy”- Billie Eilish

3. “Sunflower”- Post Malone، Swae Lee

4. “7 Rings”- Ariana Grande

5. “Old Town Road- Remix”- Lil Nas X، Billy Ray Cyrus