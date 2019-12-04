شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فرض تحصيل 10 دولار على كل سائح.. منطقة دلافين «العرق والفانوس» بدون زائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد نحو ٣ أشهر ونصف من فرض تحصيل الرسوم على مراكز الغوص واللنشات السياحية بالبحر الاحمر توقفت هذة الرحلات البحرية إلى منطقتي «العرق والفانوس» الشهير بتواجد الدلافين منذ تطبيق وزارة البيئة قرار تحصيل رسوم زيارة للعرق والفانوس بقيمة ١٠ دولار على كل سائح منذ ٩ اغسطس الماضي.

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واصل منظمو الرحلات البحرية لمنطقتي العرق والفانوس توقفهم عن الزيارة وتحولت الرحلات لمناطق أخرى بدون رسوم زيارة ما ادي إلى احجام العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة عن تنظيم رحلات غطس وسنوركلينج لمنطقة الدولفين هاوس «العرق والفانوس» الشهير بتواجد الدلافين من ذوي الانف الزجاجي وذلك بسبب تطبيق وزارة البيئة قرار تطبيق تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية.

فقد تم الغاء الرحلات البحرية للعرق والفانوس وتوجيهها لمناطق أخرى حتي لا يتحمل اصحاب اللنشات ومراكز الغوص تكلفة اضافية للرحلات وان التحصيل يبلغ ١٠ دولار للسائح و٥٠ جنيها للمصري، وهو ما دفع اللنشات عن الاحجام عن الزيارة لارتفاع التكلفة وتراجعت اعداد زوار كل منطقة من ٢٠٠٠ سائح يوميا حيث بلغ إجمالي الزوار من وقت تاريخ تطبيق القرار إلى اقل من سائح فقط حتي الآن.

وأكد مسؤولو المحميات ان قرارات تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية وانه يهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية وأن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر خاصة أن منطقه العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص.