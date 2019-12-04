شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل صدمه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عامل يقيم بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرعه عقب إصطدام قطار مكيف به أثناء عبوره لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه. كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا باصطدام قطار بأحد الأشخاص بقرية برديس مركز البلينا وتم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة. Advertisements وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب من خلال التحريات التي قادها المقدم إبراهيم الشحات مفتش مباحث مركز البلينا تبين إصطدام قطار مكيف بالمدعو "عبده شعبان عبدالرحمن"، 20 سنة عامل، يقيم قرية برديس دائرة المركز تم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزى وتحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى فى الواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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