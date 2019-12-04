شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تطبيق مبادرة جامعة بلا تدخين بداية العام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء المؤتمر الإقليمى السنوى الـ 18 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، المقام خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر الجارى، بحضور الدكتور أوشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المؤتمر، والدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين فى مجال أمراض الشعب الهوائية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن مجال طب الشعب الهوائية يعد أحد الفروع الحيوية في مجال العلوم الطبية، مؤكدًا أهمية التطوير والتحديث المستمر للعلوم الطبية، والوقوف على كل جديد بشأنها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير نظام الدراسة بالقطاع الطبي لمواكبة التطورات العالمية، والضوابط التي تم وضعها لمزاولة مهنة الطب، وإنشاء هيئة قومية للتدريب الإلزامي للأطباء.

وأشاد الدكتور عبد الغفار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذها مبادرة "جامعة بلا تدخين" ، لافتًا إلى خطورة التدخين بكافة أشكاله على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنه سوف يعرض هذه المبادرة على المجلس الأعلى للجامعات؛ تمهيدًا لتنفيذها فى الجامعات المصرية بداية من العام القادم بعد وضع الضوابط المناسبة لها.

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وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يكتسب قيمة كبيرة من خلال الأهداف الهامة التي يسعى إلى تحقيقها، والتي يأتي على رأسها التعرف على كل ما هو جديد في مجال أمراض الشعب الهوائية، سواءً من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة خلال الجلسات، أو التطبيقات والابتكارات التي يضمها المعرض المصاحب للمؤتمر، أو المحاضرات والدورات التعليمية وورش العمل والعروض الحية المتنوعة، أو ما يشهده من تواصل وتبادل للخبرات بين الأساتذة والعلماء المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وفى ختام كلمته طالب الدكتور عبد الغفار بالمزيد من التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية المتخصصة في المجال الطبي؛ بهدف زيادة التواصل مع المؤسسات المناظرة في الخارج، والتعرف على أحدث مستجدات العلوم الطبية.