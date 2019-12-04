شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد برازيلى بالقاهرة لفتح أسواق جديدة للموالح المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن بعثة فنية برازيلية زارت القاهرة، للتفاوض النهائى حول استيراد الموالح المصرية لأسواقها .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن جولة الوفد البرازيلى شملت تفقد عدد من المزارع المصرية للموالح، فى إطار التمهيد لفتح السوق البرازيلى امام الموالح المصرية يرافقهم مختصين من الصحة النباتية بالحجر الزراعى المصرى .

وتابع العطار، أنه قدم شرحا تفصيلى الأعضاء الوفد البرازيلى، و دور الحجر الزراعى المصرى فى منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية، والالتزام بتنفيذ القرارات والقواعد والآليات الخاصة بمنظومة اعتماد وتكويد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، للتأكد من تطبيقها الممارسات الزراعية الجيدة مع زيادة التركيز على التحاليل المخبرية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أنه تم اطلاع الوفد البرازيلى على نظام المراقبة المتبع بمزارع الموالح بمحافظة الإسماعيلية، وبعض خطوط الفحص والتعبئة للموالح داخل المحطات، موضحا أن الوفد البرازيلى زار مزارع التعبئة لليمون، يرافقهم مهندسى الصحة النباتية ومسؤول السفارة.

Advertisements