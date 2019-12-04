شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء اختبارات التصفية الأولية لإيفاد الأئمة القراء للخارج فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. عادل مبروك محمد مرجان الإسكندرية 2. علي عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية 3. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية 4. أحمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية 5. أيمن محمد محمود الإسماعيلية 6. السيد محمد السيد عبد اللطيف الإسماعيلية 7. محمد السيد أبو هاشم أحمد الإسماعيلية 8. أحمد محمد أحمد مدني أسوان 9. عبد الحميد أحمد محمد حفني أسوان 10. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان 11. محمد علي أبو الوفا جبريل أسوان 12. Advertisements مصطفى عبد السميع مصطفى خضر أسوان 13. مغربي عبد الوهاب بدري حسين أسوان 14. يوسف عبد الهادي حسن الطيب أسوان 15. عبد النبي فرغلي أبو العلا أسيوط 16. علي حسن أحمد حسن أسيوط 17. قناوي رمضان أحمد بشندي أسيوط 18. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط 19. محمد أحمد عبد الحميد متولى أسيوط 20. محمد شرف الدين أحمد محمد أسيوط 21. محمد علي حسن طليبة أسيوط 22. مصطفى عمر محمد عبد الحافظ أسيوط 23. هلال عبد السلام مطاوع محمد أسيوط

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