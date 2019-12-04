شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تطهير الترع من الحشائش وصيانتها ب 258 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى بأنه تم تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الري خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر بـ( 258) مليون جنيه.

وأضاف خالد فى تصريحات صحفية اليوم أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع ب (105) ملايين جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية واستكمال تنفيذ أعمال (كباري- تغطيات- افمام-قناطرحجز- هدارات-محطات رفع) وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020.

أوضح خالد أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل للترع ب (33) عقد بثلاثة عشر محافظة بإجمالى تكلفة ( 42 مليون جنيها) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، إلى جانب تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة ( 5 ملايين جنيه) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.

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وفي مجال الخلط الوسيط فقد تم تنفيذ (33) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (130 مليون جنيها) ضمن عملية / تنفيذ (92) محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي.

وفي سياق متصل، تم خلال تلك الفترة تحصيل مبلغ (117 مليون جنيها) لمخالفات ( تبديد المياه - مقابل الانتفاع - رد الشئ لاصلة ) كما قام القطاع بتنفيذ اعمال تشغيل ذاتي بتكلفة (7,50 مليون جنيها ) تشمل اعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات واعمال عمرات وصيانة للمعدات.

الجدير بالذكر أن قطاع الرى يقوم بمتابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر.