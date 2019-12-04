وزير داخلية العراق الأسبق: مخطط داعشى كبير لاجتياح البلاد من الأردن وسوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الداخلية العراقى الأسبق باقر الزبيدى الأربعاء، عن مخطط داعشى كبير لاجتياح الأراضى العراقية انطلاقا من الأردن وسوريا، مشيرا إلى أن أعداد الارهابيين تضاعف إلى ثلاثة أضعاف فى وادى حوران.
وقال وزير الداخلية العراقى الأسبق فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن هجمات بقايا داعش ازدادت فى الآونة الأخيرة أكثر من أى وقت مضى منذ تحرير نينوى وهو ما يعيد إلى الذاكرة سلسة الوقائع التى مر بها العراق عام 2013 عندما تم الإعلان عن تأسيس داعش والذى تزامن مع هروب أكثر من 1000 إرهابى وهم من أهم قيادات وكوادر القاعدة إثر اقتحام سجن أبو غريب.
وأضاف الوزير العراقى السابق، "تضاعفت أعداد الدواعش فى وادى حوران إلى ثلاثة أضعاف عددهم وزيادة أعداد المضافات والملاجئ تحت الأرض وما حصل من هجمات على قاطع الحضر جنوب مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين والهجمات المتكررة فى محيط بحيرة حمرين شمال ديالى، يؤكد شكل التحضير للخطوات الارهابية القادمة للهجوم عبر محورين رئيسيين انطلاقًا من شرق الفرات فى سوريا والحدود الأردنية باتجاه شمال وجنوب العراق".
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