صور.. الداخلية تصطحب ذوى الاحتياجات الخاصة فى رحلة نيلية

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وكان للزيارة أثراً طيباً فى نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية، لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.
استمراراً لتنفيذ مبادرات ( كلنا واحد – حياة كريمة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.
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