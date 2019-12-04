شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حادث تصادم يتسبب فى زحام أعلى محور صفط اتجاه جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور صفط اللبن، اليوم الأربعاء، حالة من الكثافات المرورية فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، إلى جامعة القاهرة، بسبب حادث تصادم سيارتين قبل منزل الطريق المؤدى إلى جامعة القاهرة، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات ورفع اثار الحادث، فيما يشهد الطريق المقابل حالة من السيولة المرورية.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤا فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

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