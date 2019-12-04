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فيديو.. زحام مرورى بميدان الإسعاف وسط القاهرة بسبب تكدس السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان الإسعاف في وسط القاهرة اليوم الأربعاء، زحاما مروريا، بسبب تكدس السيارات، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك الزحام.

 

كما شهد كوبري 6 اكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف وفي طريقه إلى مناطق العجوزة والدقي والمهندسين، سيولة مرورية.

 

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وفي الاتجاه المعاكس من كوبري أكتوبر ظهر زحام مروري في بعض المناطق أمام القادم من شارع البطل احمد عبد العزيز، وفي طريقه إلى ميدان التحرير، وكورنيش النيل.

 

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