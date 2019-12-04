شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى بميدان الإسعاف وسط القاهرة بسبب تكدس السيارات والان مع تفاصيل الخبر
كما شهد كوبري 6 اكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف وفي طريقه إلى مناطق العجوزة والدقي والمهندسين، سيولة مرورية.
وفي الاتجاه المعاكس من كوبري أكتوبر ظهر زحام مروري في بعض المناطق أمام القادم من شارع البطل احمد عبد العزيز، وفي طريقه إلى ميدان التحرير، وكورنيش النيل.
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