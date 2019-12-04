شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستقبل 10 جرارات قطار في ميناء الإسكندرية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، غدا الخميس، ١٠ جرارات قطارات جديدة للسكك الحديدية، تصل إلى ميناء الإسكندرية قادمة من أمريكا ضمن صفقة توريد وتصنيع ١١٠ جرارات وإعادة تأهيل ٨١ جراراً من الأسطول الحالي، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ومسؤولي شركة جنرال اليكتريك الأمريكية، ورئيس وقيادات ميناء الإسكندرية.

وأفاد بيان صادر عن «هيئة الميناء»، باتخاء التدابير اللازمة لاستقبال الجرارات وتجهيز السكك الحديدية الموجودة في الميناء لتفريغ الشحنة.

ومن المقرر نقل الجرارات الجديدة فور وصولها، عبر خط سكك حديد الإسكندريةـ القاهرة، لتخزينها في ورش السكك الحديدية بمنطقة الفرز في القاهرة، لحين انتهاء اختبار وتجربة الجرار النموذج، وسيبدأ الاختبار مباشرة عقب وصوله على السكك الحديدية، لمدة شهرين، مع تشغيل هذه الجرارات، عقب اعتماد الجرار النموذج من هيئة السكك الحديدية والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإجراءات السلامة والأمان والبيئة المصرية، ومن المقرر تشغيل الجرارات الجديدة في قطاع نقل الركاب، لتحسين خدمة النقل وتقليل الأعطال.