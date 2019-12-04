شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي يزور جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار زيارات متابعة مشروعات المرحلة الخامسة لدعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم والممولة من وحدة إدارة المشروعات زار فريق مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة وتطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق لمراجعة ما تم انجازه بعد مرور عام على انطلاق المشروع، ومتابعة التطورات بالبنية التحتية والتكنولوجية الخاصة به، وما تم تنفيذه من أنشطة فنية خلال هذه الفترة .

بدأت الزيارة باستقبال ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب لفريق مركز القياس بالوزارة برئاسة الدكتورة سحر أمين مدير مركز القياس والتقويم بالوزارة، وعضوية الدكتور علاء النعناعي، والدكتور وائل قنديل، والدكتور يوسف الإمام الخبراء بالمركز، وذلك بحضور عمداء الكليات المشاركة بالمشروع

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و أوضح الدكتور محمد عوض البربري مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق أن برنامج الزيارة تضمن تفقد التجهيزات التي تمت بمقر المركز الرئيسي، ثم لقاء الوفد بعينة من طلاب وطالبات الكليات بقاعة المنتديات لقياس استطلاعات الرأي وكذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين والاستماع لآرائهم حول مدى التطوير في المنظومة.

و أعقب اللقاء متابعة وحدات الكليات المشاركة بالمشروع بصحبة الدكتور سمير زيد مدير وحدة كلية العلوم ود. أمل مصطفى مديرة وحدة كلية التربية الرياضية بنات، والدكتور أحمد الصالحي والدكتور أسامة عراقي بكلية التجارة، والدكتور محمد زايد جمعة مدير وحدة كلية الحقوق، وذلك للوقوف على مدى التطورات بالبنية التحتية والتكنولوجية والتجهيزات الخاصة بالمشروع بكل كلية وكذلك بالمركز، وما تم تنفيذه من أنشطة فنية من ورش عمل ودورات تدريبية وأنشطة توعوية لجميع الفئات المستهدفة خلال العام الأول لتنفيذ المشروع.

كما استمع الفريق إلى برمجية بنوك الاسئلة والاختبارات الإليكترونية التي يجري تجريبها بالجامعة قدمها الدكتور عاطف العراقي الأستاذ بكلية الهندسة.

وفي نهاية الزيارة تم رصد الجوانب الإيجابية وتحديد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين، بغية تنفيذ كافة أهداف وأنشطة المشروع بالصورة المرجوة وفقا للخطة التنفيذية والفنية المعلنة.