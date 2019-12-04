شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: إيرادات «القومية للتأمين» بلغت 239.2 مليار جنيه مقابل 216.2 مليار جنيه العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اجتماعه الــ«66» برئاسة «غادة والى» وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعام المالى 2018- 2019.

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وأشارت «والي» إلى أن إجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى2018 -2019 بلغت 239،2 مليار جنيه مقابل 216،2 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، بنسبة زيادة قدرها 10,6 %، بينما بلغت قيمة التأمينات المنصرفة عن العام المالي 2018- 2019مبلغ 178,4 مليار جنيه مقابل 153,9 مليار جنيه عن العام المالي الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.9 %.

وأوضح سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بلغت ما قيمته 102،1مليار جنيه مقابل مبلغ 93،4 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفة 92,9 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 -2019مقابل 77,7 مليار جنيه عن العام السابق.

ومن جانبه أشار محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إلى أن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بلغت ما قيمته 137،1 مليار جنيه مقابل مبلغ 122،8 مليار جنيه عن العام المالى السابق كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفه 85,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018- 2019 مقابل 76,2 مليار جنيه عن العام السابق.