شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. رحلة القمر الصناعى طيبة 1 بعد إطلاقه وخطة إطلاق طيبة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسبوع مضى تقريبا على إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، والذى تم إطلاقه الثلاثاء الماضى 26 نوفمبر الجارى ، بالتحديد فى تمام الساعة 11:22 مساء بتوقيت مصر، وذلك بعد عقد قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق"، ومن خلاله قرر جميع الفنيين جاهزيتهم للانطلاق.

والسؤال الذى يجول بخاطر كل المتابعين ماذا بعد إطلاق القمر الصناعى طيبة.1 ، ورحلته حتى مداره ، ومخطط اطلاق طيبة.2 ، ونحاول فى نقاط مبسطة الاجابة عن تلك التساؤلات ، كما يلى :

- القمر الصناعى طيبة 1 بعد إطلاقه انفصل عن الصاروخ

- يستغرق حوالى 5 إلى 7 أيام حتى يصل إلى موقعه الذى سيظل فيه 15 عاما

- موقعه الذى سيظل فيه على بعد حوالى 36 ألف كم متر من الأرض

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- بعد 3 شهور من إطلاق القمر الصناعى سنتلقى منه الاتصالات والخدمات

- سيؤمن للمواطنين اتصالات وخدمات إنترنت مستمرة 24 ساعة فى اليوم دون انقطاع فى جميع أنحاء مصر

- الحكومة المصرية ستتولى عملية الإدارة والتحكم فى القمر الصناعى "طيبة -1 "

- مصر كانت أول دولة عربية تطلق قمرًا اصطناعيًا عام 1998

- لأول مرة نطلق قمرًا للاتصالات في مصر

- مخطط إطلاق طيبة 2 بعد نحو خمس سنوات



