شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر من الشبورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرا إلى احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا نتيجة تغير توزيعات الضغط.
وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى، إن هناك استقرارا واضحًا على أغلب أنحاء الجمهورية مع وجود شبورة مائية كثيفة، كما تتكاثر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.
وحول درجات الحرارة، أكد "شاهين" أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة لمثل هذا الوقت من العام، مع برودة الجو فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.
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