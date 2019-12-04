شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى الدائرى من المنيب للمريوطية بسبب انقلاب سيارة نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى، بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط "سن"، فى الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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