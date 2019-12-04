شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": زيادة غرامة الذبح خارج السلخانات من 5 جنيهات لـ 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، إنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على نصوص القانون رقم 53 لسنة 1966، بشأن الذبح خارج السلخانات، وكل ما يتعلق بالجزارين والذبيحة، والختم وتزويره، منذ أكثر من 8 أشهر، مشيرا إلى أنه تم رفع الغرامات به لتتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وحبس حتى 3 سنوات.

وأوضح وكيل نقابة البيطريين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غرامة الذبح خارج السلخانات كانت 5 جنيهات فقط، وشهر حبس، لذا كان هناك ضرورة فى إجراء تعديلات للحد من تواجد اللحوم على الطرق، وبيعها للمواطنين، وضبط الشارع، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح التعديلات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لإقراره.

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وأشار إلى أنه جارى حاليا تطوير بعض السلخانات للذبح داخلها للحد من التلوث البكتيرى الذى قد يسبب تلوث غذائى للإنسان، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم تطوير سلخانات، وتخصيص ميزانية لتطوير بعض الوحدات البيطرية فى المحافظات، وصرف أكثر من 50 مليون جنيه للتطوير من الحكومة، لخوفها وحرصها على المواطنين، مشيرا إلى أن تطوير مجزر واحد يوازى ذلك إغلاق مستشفى كامل للحميات.