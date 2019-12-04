شكرا لقرائتكم خبر عن "البيطريين": زيادة غرامة الذبح خارج السلخانات من 5 جنيهات لـ 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وكيل نقابة البيطريين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غرامة الذبح خارج السلخانات كانت 5 جنيهات فقط، وشهر حبس، لذا كان هناك ضرورة فى إجراء تعديلات للحد من تواجد اللحوم على الطرق، وبيعها للمواطنين، وضبط الشارع، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح التعديلات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لإقراره.
وأشار إلى أنه جارى حاليا تطوير بعض السلخانات للذبح داخلها للحد من التلوث البكتيرى الذى قد يسبب تلوث غذائى للإنسان، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم تطوير سلخانات، وتخصيص ميزانية لتطوير بعض الوحدات البيطرية فى المحافظات، وصرف أكثر من 50 مليون جنيه للتطوير من الحكومة، لخوفها وحرصها على المواطنين، مشيرا إلى أن تطوير مجزر واحد يوازى ذلك إغلاق مستشفى كامل للحميات.
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