شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إنشاء بيت مصر بالجامعية الدولية بباريس 2020 ليكون مقر إقامة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا مساء أمس الثلاثاء، مع لجنة مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس؛ لمتابعة تطور الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، وكيفية الالتزام بالجدول الزمنى، حيث من المقرر أن يتم البدء فى الأعمال الإنشائية للمشروع سبتمبر 2020، بمقر الوزارة.

وأوضح الوزير، بحسب بيان وزارة التعليم العالى الصادر اليوم الأربعاء، أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين، وكذا الباحثين من الدول الأخرى مما يسمح بالانخراط الثقافى والحضارى والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافى والتعليمى فى الخارج، مشيرة إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين فى فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصرى بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم.

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جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة Oskaprod مدير مشروع إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فى إطار اتفاقية إنشاء "بيت مصر" التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والفرنسى خلال زيارة رئيس الجمهورية لباريس أكتوبر 2017.

حضر اللقاء الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة، والدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية، والدكتورة نفين خالد المستشار الثقافى بالسفارة المصرية فى باريس، والدكتور هيثم حمزة القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.