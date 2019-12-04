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رئيس جامعة القاهرة يترأس أول اجتماع لمركز الدعم النفسى بالجامعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع التأسيسى الأول لمركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات، فى إطار الدور التنويرى للجامعة فى  صياغة العقل المصرى وإعادة بنائه، بحضور نواب رئيس الجامعة ومساعديه ومستشاريه، وعميد كلية الآداب، ووكيلى كلية الآداب والطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم الطب النفسى بكلية طب قصر العينى، ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب.

 

وقال الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، إن المبادرة التى أطلقتها الجامعة أمس، تلقاها المجتمع بقبول ولابد من العمل الجاد عليها، موجهًا ببدء العمل بالمركز خلال 3 أسابيع، بمقره بالمدينة الجامعية، بعد وضع لائحة العمل وتشكيل مجلس إداراة المركز من أقسام الطب النفسى وعلم النفس وعلم الاجتماع.

 

وأكد رئيس الجامعة، على أن مركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات، يختص بفئة طلاب الجامعات، وأن دوره لا يقتصر على البحوث بل يهتم بلقاء الطلاب والاستماع لهم، مشددًا على ضرورة مشاركة قسم الطب النفسى، حيث يحتاج الطلاب للدعم النفسى والعلاج المعرفى لأن معظم المشاكل تأتى من طريقة التفكير.

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ووجه الدكتور الخشت، بحسب بيان للجامعة صادر منذ قليل بضرورة تحويل الحالات التى تحتاج للعلاج لعيادات الطب النفسي بالقصر العيني لمتابعتها، وبعض الحالات الأخرى يتم متابعتها من خلال المركز، مشددًا على أن يتجاوز دور المركز  الأمراض النفسية ويكون له دور اجتماعى.

 

وأوضح الدكتور الخشت، أن مركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات، يتكون من أربع وحدات أساسية هى وحدة البحوث الميدانية وجمع البيانات، ووحدة دعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووحدة المساندة النفسية والتنمية الذاتية، ووحدة المساندة والإرشاد الأسرى.

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