شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تجهيز آبار فى 5 محافظات للعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 106 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة الرى أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة فى مجال الموارد المائية القطاع، وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج بتكلفة تبلغ حوالى (106.664) مليون جنيه.

وأوضح سركيس فى تصريحات صحفية له تم توصيل التيار الكهربى للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية والمنوفية و الجيزة و البحيرة بتكلفة (49.742) مليون جنيه، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى اليوم (42.994) مليون جنيه بنسبة 86.4%.

وأضاف سركيس أنه جار تنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية وتبطين المجارى المائية وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك و إنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا.وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (282.992) مليون جنيه، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (146.837) مليون جنيه بنسبه 58.2%، في حين تم تنفيذ اعمال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ( 43.469 ) مليون جنيه بنسبه 15.4%.

وأشار إلى أنه جارى شراء و توريد قطع غيار توريد قطع غيار ( كهربائية - محركات غاطسة (ساير) - محركات غاطسة بالطلمبة - فولفو - أوناش - سيارات) اللازمة لصيانة الآبار بالوادي الجديد بإجمالى (50.655) مليون جنيه.وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (7.109) مليون جنيه بنسبه ( 14%).