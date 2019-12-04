الأعلى للجامعات: نسعى لتطوير النظم الدراسية بالجامعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن كلية إعلام القاهرة الأم على مستوى الجامعات خرج من رحمها جميع كليات ومعاهد الإعلام فى مصر، موضحا أن امتحان قدرات الطلاب للالتحاق بكليات الإعلام بداية التطوير.
وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، نهدف إلى تطوير الإعلام من حيث تطوير فكر ومناهج وأماكن، ونتبنى تطوير ورش العمل ومؤتمرات تطوير القطاع نأخذ بها وعليكم عبء الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق لتحقيق التطوير.
واستطرد لطيف، نحن فى طريقنا لتطوير النظم الدراسية بالجامعات حتى تتواكب مع ما يحدث بالخارج والسرعة، موضحا أن هناك اتجاها بأن كل الكليات تعمل بنظام الساعات الدراسية وليس السنوات الدراسية وبالتالى يمكن الطالب يحصل على البكالوريس فى 3 سنوات وليس 4 سنوات.
واختتم حديثه بالقول، الرئيس السيسى لديه اهتمام بالتعليم والصحة وكلنا نشعر به الآن وأتمنى بالخروج بتوصيات قابلة للتطبيق لتطوير الإعلام فى مصر.
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