شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف فى إعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العلمى الثالث، الذى تنظمه لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة ولجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى، بعنوان: "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف"، فى قاعة المؤتمرات، بكلية الإعلام - جامعة القاهرة.

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

ويشارك فى حضور المؤتمر عدد من أعضاء هيئة التدريس وأساتذة الإعلام بالجامعات المختلفة والإعلامى جمال الشاعر رئيس مجموعة القنوات المتخصصة والدكتور عادل عبد الغفار عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة والمستشار الإعلامى لوزير التعليم العالى.

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ورحبت الدكتورة هويدا مصطفى عميد إعلام القاهرة بكل المشاركين فى الجلسة العلمية للمؤتمر مؤكدة أنه يناقش قضية مهمة نطمح لتطوير المناهج والدراسات الإعلامية نظرا للتطور المتلاحق الذى يشهده قطاع الإعلام فى مصر.