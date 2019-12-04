شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم فاسدة خلال حملة على المحال فى حى السلام أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول برئاسة اللواء خالد المحمدى، حملة بالتعاون مع تموين السلام والطب البيطرى للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بشارع 27 وشارع الخمسين، وأسفرت عن مصادرة وإعدام 100 كيلو مجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير 13 محضر متنوع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات الموجودة بشارع الأربعين وسيجال، التى تعوق الحركة والأرصفة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، حيث شدد المحمدى على التصدى لأى مخالفات او تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين.

وفى السياق نفذ حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء حملة لرفع وإزالة الإشغالات من شارع الجزائر المعادي الجديدة، كما نفذ حملة لإيقاف أعمال مخالفة تحويل من سكني بالعقار 1 س 42 الشطر الثامن زهراء المعادي وتم رفع ومصادرة جميع الإشغالات الموجودة وتم إيداعها بمخازن الحي وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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