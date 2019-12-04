شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير التعليم العالى يفتتح "مركز التميز فى الطاقة" بهندسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وشيرى كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غدا الخميس "مركز التميز فى الطاقة" بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين والقيادات الجامعية وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

ويعد "مركز التميز فى الطاقة" هو الأول من نوعه فى مصر حيث يهدف إلى تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار فى مجال الطاقة، وقد تم إنشائه بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان.