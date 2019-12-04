شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف افتتاح 6 مساجد بمحافظة الدقهلية الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 6 / 12 / 2019 ستة مساجد بمحافظة الدقهلية، بعد إحلالها وتجديدها، وهى المسجد الكبير بقرية شبراويش – مركز أجا ومسجد الرحمة – عزبة الكونت – منية النصر والمسجد الكبير – قرية الموافي – بلقاس و المسجد القديم – الديرس – مركز أجا ومسجد عمرو بن العاص – قرية نوسا الغيط – أجا ومسجد النويرة – مركز أجا. قالت وزارة الأوقاف، يأتى القرار فى إطار خطة الوزارة ومسئوليتها تجاه عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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