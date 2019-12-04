شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يلتقى مساعد وزير الخارجية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور محمد الأكشر مقرر لجنة العلاقات الخارجية، ووكيل النقابة الدكتورة نجوى الشافعي، السفير ايهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والعلاقات متعددة الأطراف، لبحث سبل التعاون بين نقابة أطباء مصر ووزارة الخارجية المصرية.

وقال الأكشر، فى بيان، إنه تم التحاور فى عدة نقاط هامة وبعض مشاكل الأطباء التى يجدها الأطباء أثناء سفرهم للخارج مثل رفع درجة الاعتراف بالماجستير فى التخصصات الطبية من الجامعات المصرية، بحيث يسمح للطبيب بالترقى لدرجة استشارى بعد عدد معين من سنوات الخبرة كما هو متبع فى مصر، وايضا سبل اعتماد تحليل الــ PCR للكشف على الإصابة بفيروس سى بدلا من antibodies، والاعتراف بالدبلومة الحديثة ( جزئين ) كمساعد أخصائى فى التخصصات وليس ممارس عام .

وأشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية إلى أنه تم التوصل لبعض الحلول منها التواصل مع الشئون القنصلية لوزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضا التواصل مع وزارة الهجرة والقوى العاملة والتعليم العالى ووزارة الصحة لوضع طرق لحل هذه المشاكل وعقد بروتوكول تعاون بين النقابة والمؤسسات المعنية من أجل وضع حلول جذرية.