بعد رفع سيارة محملة بـ"زلط".. عودة حركة المرور لطبيعتها أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عادت حركة المرور أعلى "الدائري" إلى طبيعتها، بعد رفع أثار سيارة نقل محملة بـ"زلط سن"، انقلبت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على الطريق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات، الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت سيارة نقل محملة بـ"زلط سن"، صباح اليوم، على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب ناحية وصلة المريوطية، ما تسبب في حدوث كثافات وازدحام مروري.