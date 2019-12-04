كثافات مرورية أعلى الدائري جراء انقلاب سيارة نقل محملة بـ"سن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
انقلبت سيارة نقل محملة بـ"زلط سن"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب ناحية وصلة المريوطية، ما تسبب في حدوث كثافات وازدحام مروري.
وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، ورفع السيارة والحمولة وسحب الكثافات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
وسنوافيكم بباقي التفاصيل...
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