"الإسكان": بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعي بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الجماعي، بمدينة بدر، وحتى موقف السلام النموذجى، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيًرا لتطوير منظومة النقل الداخلي والخارجي للمدن الجديدة، حيث إنها عامل مهم في سرعة تنمية هذه المدن.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم توقيع العقد مع الشركة المنوط بها تشغيل السيارات، وبحضور عبدالرحمن الزعيم، رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، موضحًا أنه تم البدء في التشغيل التجريبى أمس الثلاثاء، وسيتم التشغيل مجانًا لسكان المدينة لمدة 3 أيام كهدية من مجلس الأمناء للسكان، وبعد ذلك سيتم تطبيق التعريفة المحددة.

وتابع : "سيتم تشغيل السيارات في مسارين، المسار الأول (الموقف الرئيسي - مركز الشباب - السنترال - مدرسة محمد سمير - الإسكان الاجتماعي - ميدان الهرم - طريق الإسماعيلية - موقف السلام)، والمسار الثاني (الموقف الرئيسي - طريق سعد زغلول - الكولدير - ميدان الروسية - قسم الشرطة - مركز طبي الحي الثالث - المدرسة الفندقية - بوابة هليوبوليس - ميدان الهرم - طريق الإسماعيلية - موقف السلام)، وسيتم تشغيل باقي الخطوط تباعًا".