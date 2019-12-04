حدث ليلاً| تفاصيل أزمة "رشدي" مع الأوقاف.. والنواب الأمريكي يصدق على عزل ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أدوات مواجهة الانتحار

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عدم فاعلية فكرة وجود خط ساخن لمواجهة الانتحار، وأهمية دراسة الظاهرة.

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إنقاذ شابًا قفز في النيل من أعلى كوبري 15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبري 15 مايو، دائرة قسم شرطة قصر النيل، من إنقاذ أحد الأشخاص بالعقد الثالث من العمر، أقدم على القفز من أعلى الكوبري المشار إليه.

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"تألمت كثيرًا لرحيله".. والد الشهيد محمد الدرة معلقًا على وفاة شعبان عبد الرحيم

أعرب جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، عن حزنه الشديد بوفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، قائلًا: "تفاجأت باتصالات من الإخوة في مصر بوفاة الفنان شعبان عبد الرحيم.. تألمت كثيرًا على رحيله، رحمه الله رحمة واسعة وعظَّم أجره".

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"الشكاوى الحكومية": تلقينا 4316 شكوي وطلب استغاثة صحية خلال نوفمبر

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت 4316 شكوى وطلب استغاثة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها وكان من بينها 448 حالة لمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، تتطلب تدخلاً طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية.

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"القصبي": تمثيل الأحزاب بالانتخابات المقبلة ينهض بالحياة السياسية

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إننا أمام حوار حيوي خلال جلسات الحوار بين الأحزاب، ويجب أن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن.

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ظهور إعلامي دون إذن وغياب متكرر.. تفاصيل أزمة عبدالله رشدي مع الأوقاف

أحالت وزارة الأوقاف، الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطب مسجد الإمام علي بن طالب بمصر الجديدة، بأوقاف القاهرة، لما نسب إليه من مخالفات، بحسب بيان رسمي صدر عن وزارة الأوقاف، الاثنين.

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3 أشقاء يعتدون بالضرب على "فران" ويصورونه عاريًا ببني سويف

أقدم ثلاثة أشقاء ببني سويف على ضرب فران وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، عقب قيامه باستدراج شقيقتهم وتحصله منها على صور عارية ومقاطع فيديو جنسية لها، وابتزازها ماديًا نظير عدم فضحها.

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"عزت" يطلب تطليق زوجته: "مراتي بتلبس ضيق في الشارع"

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تقدم "عزت. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، لتضرره من تصرفاته، والطريقة التي تنتقي بها ملابسها.

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المؤسسان المشاركان لشركة جوجل يستقيلان من الشركة الأم "ألفابيت"

أعلن لاري بيدج وسيرجي برين، المؤسسان المشاركان لشركة جوجل الثلاثاء استقالتهما من الشركة الأم "ألفابيت".

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بلومبرج: لجنة الاستخبارات بـ"النواب الأمريكي" تصدق على عزل ترامب

صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، على تقرير عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب قمع "الويغور"

صوت مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لاتهامهم بالمسؤولية عن "قمع" مسلمي الويغور، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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الأمن اللبناني يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

استخدمت قوات الأمن اللبنانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات المتظاهرين لإخلاء جسر الرينغ وسط بيروت، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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وزير بحكومة تصريف الأعمال: تشكيل الحكومة اللبنانية خلال ساعات

عقد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اجتماعًا مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسن خليل، ووزير المالية علي حسن خاليل.

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كاتب بريطاني يكشف: كيف تستخدم روسيا أزمة ليبيا لحصار الناتو؟

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جعل وجود موسكو ذا أهمية في ليبيا، بعدما فعل المثل في سوريا.

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الصين تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها بعد تصويت النواب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين

أعلنت الصين اليوم الأربعاء رفضها لتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لاتهامهم بالمسؤولية عن "قمع" مسلمي الويغور.

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