شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تنفيذ أعمال بقيمة 232 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء ومطروح من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقرير مفصلاً من قطاع المياه الجوفية حول آخر ما تم تنفيذه بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 خلال الفترة من بدء العمل حتى تاريخه ومن 1 يوليو 2019 حتى 26 نوفمبر 2019، منها تنفيذ أعمال بقيمة 232 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء ومطروح من السيول، وتجديد ترخيص 1076بئراً لخدمة أغراض التنمية الصناعية والسياحية والزراعية.

تضمن التقرير قيام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حوالي (527.754 ) مليون جنيه وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 232.920 ) مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44.22% وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه ( 46.542 ) مليون جنيه بنسبة ( 8.84% )

وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الأعمال في نطاق محافظة جنوب سيناء شملت عملية حماية منطقة قديرة بنويبع إنشاء ( عدد 3 سد وبحيرة) بقيمة إجمالية (112.477) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (75.50%).وكذلك عملية حماية منطقة سانت كاترين إنشاء ( عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة) بقيمة إجمالية (44.280) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (91.09%).إلى جانب عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من إخطار السيول / نويبع بقيمة إجمالية (8.472) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (99.74%).وايضاً عملية حماية منطقة دهب إنشاء ( عدد 3 سد وعدد 2 بحيرة ) بقيمة إجمالية (74.807) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (93.38%).علاوة على عملية حماية منطقة البيضا بدهب بقيمة إجمالية (6.012) مليون جنيه بنسبة تنفيذ (100%).

وأضاف المهندس سركيس بأن محافظة مرسى مطروح تضمنت تنفيذ عملية إنشاء عدد 50 خزان ارضي سعة 100 م3 شرق وغرب مطروح بقيمة إجمالية (4.531) مليون جنية بنسبة تنفيذ( 91.72% ).وكذلك عملية إنشاء عدد 50 خزان ارضي سعة 100 م3 غرب مطروح بقيمة إجمالية (4.338) مليون جنية بنسبة تنفيذ ( 89.63 %). إلى جانب إنشاء 150 خزان ارضي سعة 100م3 بمناطق متفرقة بمطروح بقيمة إجمالية (33) مليون جنية بنسبة تنفيذ (46.39%).

وفي نطاق محافظة البحر الأحمر أوضح رئيس القطاع بأنه جاري تنفيذ عملية إنشاءعدد (1) سد+عدد (1) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها + عدد (1) قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بقيمة إجمالية (165.272) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.وعملية عدد (1) سد + عدد (4) بحيرة صناعية ب1، ب2، ب3، ب11 بحواجز ترابية خلفية للبحيرات + عدد(1) قناة صناعية + عدد(1) حاجز فرعي بمدينة القصير بقيمة إجمالية (73.560) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.

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وفي نطاق محافظة جنوب سيناء أفاد رئيس القطاع بأنه يجري تنفيذ عملية حماية مدينة طابا (مرحلة ثانية) من أخطار السيول بقيمة إجمالية (184.325) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة. وعملية حماية مدينة الطور من أخطار السيول بقيمة إجمالية (276.077) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة. وعملية حماية منطقة الترابين بنويبع من أخطار السيول بقيمة إجمالية (45.875) مليون جنية تم اسناد العملية للشركة الوطنية وتم توقيع العقد بين القطاع والشركة.

وتتضمن التقرير قيام قطاع المياه الجوفية باستخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية حيث يقوم القطاع بتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات تجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية حوالي (106.664) مليون جنيه.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه ( 24.435 ) مليون جنيه بنسبة 22.91%. في حين بلغت قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه (9.945) مليون جنيه بنسبة 9.32 %.

و في مجال توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية والمنوفية والجيزة والبحيرة.تبلغ القيمة الإجمالية لعمليات توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية حوالي (49.742) مليون جنيه. وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (42.994) مليون جنيه بنسبة 86.4%. في حين قيمة ما تم تنفيذه من 1/7/2019 حتى تاريخه (6.705) مليون جنيه بنسبة 13.5%.

وأشار التقرير إلى إنه يجري حاليا تنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية وتبطين المجارى المائية وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك وإنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا.وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (282.992) مليون جنيه.حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (146.837) مليون جنيه بنسبه 58.2%. في حين تم تنفيذ اعمال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة ( 43.469 ) مليون جنيه بنسبه 15.4%.كذلك جاري شراء وتوريد قطع غيار توريد قطع غيار ( كهربائية- محركات غاطسة (ساير)- محركات غاطسة بالطلمبة- فولفو- أوناش- سيارات) اللازمة لصيانة الآبار بالوادي الجديد بإجمالي (50.655) مليون جنيه.وقيمة ما تم تنفيذه منذ بدء العمل حتى تاريخه (7.109) مليون جنيه بنسبه ( 14%).

ولفت التقرير إلى أن قطاع المياه الجوفية قام بتجديد ترخيص عدد (400) آبار بغرض الزراعة وعدد (119) بئر بغرض الصناعة وعدد (525) بئر بغرض السياحة وتجديد عدد (32) بئر بغرض التحلية لخدمه القرى السياحية .موضحا إنه تمت الموافقة على ترخيص عدد 119 بئر قائم لري مساحة 3791 فدان تقريباً بالوادي والدلتا والواحات البحرية.كما تمت الموافقة على ترخيص عدد 17بئر قائم لري مساحة 4000 فدان تقريباً بمشروع المليون ونصف مليون فدان منطقة المغرا.والموافقة على ترخيص(83) بئر قائم لري مساحة (1009) فدان تقريبا بالوادي والدلتا والوحات البحريه.والموافقة على ترخيص(8) ابار لخدمه أغراض ( زراعية – حيواني زراعة –داجني زراعي ) بالوادي الجديد .إلى جانب الموافقة على ترخيص عدد (192 ) بئر لخدمة أغراض سياحية.وعدد (4 ) آبار لخدمة أغراض صناعية.وكذلك عدد (1) بئر بغرض الحماية المدنية (الحريق). وعدد (3) منشآت أعمال حماية من أخطار السيول كما تمت الموافقة على تقنين مصدر ري جوفي لري مساحة 22000 فدان تقريباً.