شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى..وتقدر الوساطة النشطة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون عن دعمه للشعب الفلسطينى فى جهوده لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، مشددا فى الوقت نفسه على تقدير الصين للوساطة النشطة من قبل الأمم المتحدة ومصر والأطراف الأخرى للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هناك.

وقال جيون - في كلمة خلال جلسة مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الأربعاء/- "إن الصين صديق وشريك وشقيق مخلص وجيد للشعب الفلسطيني، وتؤيد الصين بحزم القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة".

وأضاف جيون أن "الصين داعم قوي للسلام الفلسطيني - الإسرائيلي، ومن مصلحة المجتمع الدولي إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ومساعدة فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي والتنمية المشتركة".

وأوضح أن الصين تدعم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية من خلال المفاوضات، وتقدر الوساطة النشطة من قبل الأمم المتحدة ومصر والأطراف الأخرى للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس لتفادي تكثيف المواجهات والصراعات ومواصلة الالتزام بإعادة بناء الثقة المتبادلة وترسيخها، من أجل تهيئة الظروف المواتية لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأشاد جيون بعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرا إلى أن الصين تقدم منذ فترة طويلة الدعم السياسي والمالي لعمل الوكالة، ومستعدة لمواصلة تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وجدد جيون التأكيد على اقتراح الصين المكون من 4 نقاط بشأن القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وهي الالتزام بالاتجاه الصحيح للتسوية السياسية، الدفاع عن المباديء الأساسية للإنصاف والعدالة، الاستفادة من الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وتحقيق التآزر في المنطقة والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل العمل من أجل الحفاظ على مباديء الإنصاف والعدالة، الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وستظل من بناة السلام في الشرق الأوسط، ومروجة للاستقرار، ومساهمة في التنمية بالمنطقة