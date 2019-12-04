غالبية القراء يتوقعون نجاح السياحة فى الترويج للمناطق الأثرية بموسم الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح السياحة فى الترويج للمزارات والمناطق الأثرية خلال موسم الشتاء؟"، توقع غالبية القراء نجاح السياحة.



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