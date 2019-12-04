شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة قطارات خط المناشى بسبب كسر فى القضبان بين بشتيل وإمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب كسر فى قضبان السكة الحديديد بين محطتى بشتيل وإمبابة بالجيزة فى شل حركة القطارات على خط المناشى (القاهرة - ايتاى البارود)، حيث تم حجز القطارات لحين الإصلاح. وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إنه تم حجز القطارات بطول الخط المفرد، وجارى إصلاح القضبان لاستئناف حركة القطارات. Advertisements

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