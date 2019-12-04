شكرا لقرائتكم خبر عن «التوعية بمخاطر الفساد الإداري» ندوة بجامعة بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة بني سويف، ندوة بعنوان «نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد» على مسرح الجامعة حاضر فيها اللواء أشرف حافظ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، تحت رعاية د. منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور لفيف من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة والعاملين والطلاب.

ندوة بجامعة بني سويف عن «مخاطر الفساد الإداري»

ندوة بجامعة بني سويف عن «مخاطر الفساد الإداري»

ندوة بجامعة بني سويف عن «مخاطر الفساد الإداري»

وأكد منصور حسن رئيس الجامعة، في كلمته على ضرورة تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الفساد بأنواعه لما له من تأثيرات سلبية على مسيرة التنمية والتقدم لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن البرلمان أطلق مؤخرا عدة تشريعات للقضاء على الفساد الإداري، والمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة.وخلال الندوة تناول اللواء أشرف حافظ التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه ودور الهيئة في مواجهته والقضاء عليه لتعزيز النزاهة والشفافية، وإنجازاتها في الفترة الأخيرة مؤكدا على أن هيئة الرقابة الإدارية تهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية وخدمة المجتمع وأفراده واتخاذ الآليات التي تحافظ على مقدرات ومقومات الوطن.