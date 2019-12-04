شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تكشف آليات الحماية من انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن آليات الحماية من انتفاخ البطن للحماية من المضاعفات الصحية المختلفة المترتبة على ذلك .

وقالت مبادرة 100 مليون صحة إنه يجب تجنب النوم بعد الأكل، بالإضافة إلى عدم استخدام الشفطات الخاصة بالعصائر فضلا عن ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف .

ونصحت مبادرة 100 مليون صحة بعدم شرب المشروبات الغازية وتقليل استهلاك الكربوهيدرات مع الأكل ببطء وممارسة الرياضة والإكثار من شرب المياه .

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