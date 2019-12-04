شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تكشف آليات الحماية من انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مبادرة 100 مليون صحة إنه يجب تجنب النوم بعد الأكل، بالإضافة إلى عدم استخدام الشفطات الخاصة بالعصائر فضلا عن ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف .
ونصحت مبادرة 100 مليون صحة بعدم شرب المشروبات الغازية وتقليل استهلاك الكربوهيدرات مع الأكل ببطء وممارسة الرياضة والإكثار من شرب المياه .
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