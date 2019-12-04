شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحويل محطة غرب دمياط من غازية إلى مركبة بتكلفة 233 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح زعتر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن إضافة قدرات بمحطة غرب دمياط بقدرة 250 ميجا وات باستخدام الدورة المركبة بدلا من الوقود، موضحا أنه تم رفع كفاءة المحطة وتوفير أكثر من 35% فى استهلاك الوقود.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح صباح اليوم محطة دمياط لتوليد الكهرباء ضمن عدد من المشروعات فى محافظه دمياط للاثاث، رافقه خلالها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة،.
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