شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحويل محطة غرب دمياط من غازية إلى مركبة بتكلفة 233 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس جمال زعتر، رئيس قطاع توليد محطة غرب دمياط، أنه تم تحويل محطه توليد كهرباء غرب دمياط الغازية 2 للعمل كدورة مركبة، بتكلقة استثمارية بلغت 233 مليون دولار.

وأوضح زعتر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن إضافة قدرات بمحطة غرب دمياط بقدرة 250 ميجا وات باستخدام الدورة المركبة بدلا من الوقود، موضحا أنه تم رفع كفاءة المحطة وتوفير أكثر من 35% فى استهلاك الوقود.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح صباح اليوم محطة دمياط لتوليد الكهرباء ضمن عدد من المشروعات فى محافظه دمياط للاثاث، رافقه خلالها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة،.