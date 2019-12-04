شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بعد إصابة شخص بحادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.