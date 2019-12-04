شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفواكه والخضروات بالشرقية بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الشاذلى مدير عام الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية أن أسعار الخضروات والفاكهة ما زالت تتابع انخفاضها بمحافظة الشرقية ووصل انخفاضها اليوم إلى نسبة 50%.

وقال أحمد ممدوح أحد تجار الجملة بسوق أبو سرة مركز أبو كبير، أن سعر قفص الطماطم يتراوح سعره ما بين 50 جنيها بدلا من 70 الى 100 بما يعادل سعر الكيلو حوالى 2 جنيه، وأصبح سعر كيلو الفلفل 3 بدلا من 5 جنيهات وسعر الجزر أصبح ب3 ونصف بدلا من 7 جنيهات والخيار 3 ونصف بدلا من 7 جنيهات والفاصوليا الخضرا بسعر 5 بدلا من 10 جنيهات والفلفل الشطة أصبح ب3ونص بدلا من 7 جنيهات والباذنجان أصبح سعره 1ونصف جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبطاطس بسعر 1ونصف جنيه بدلا من 3 جنيهات، والبصل الأحمر أصبح سعره 3 ونص، بدلا من 6 جنيهات.

أما الفواكه فقد تدنت أسعارها بنسبة تقارب من 50%أيضا، وأصبح سعر كيلو الرمان 2 جنيه ونصف بدلا من 5 جنيهات وأصبح سعر الموز 7 بدلا من 10 جنيهات.

وقالت هانم السيد عبد الحليم إحدى ربات، المنازل بمدينة أبو كبير أنها ذهبت اليوم لسوق القرية لشراء الخضروات والفاكهة والأسماك وزادت سعادتها بعد أن تفاجأت بانخفاض كبير فى الأسعار، مضيفة:" كنت اشترى الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد واليوم اشتريت الكيلو بسعر 3 جنيهات ونصف وأيضا انخفض سعر الخضراوات منها الكوسة اليوم بـ 6 بدلا من 8 جنيهات وهبط سعر السمك أيضا".