شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: زيادة أعداد المتقدمين للاختبار النفسى لـ 3 آلاف يوميا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد الاختبار النفسى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بإجمالى 800 متقدم اليوم على غرار الأعداد التى تم اختبارها خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إن إجراء اختبارات نفسية للمتقدمين لوظائف التعليم مرحلة من مراحل القبول قبل التعاقد، موضحة أن من يتخطى الاختبار النفسي يصبح جاهزا للعمل.

وأكدت المصادر، أنه سيتم التعاقد مع الذين نجحوا فى جميع الاختبارات على أن يتم الإعلان عن نتيجة الاختبار فور الانتهاء من الكشف الطبى عن المتقدمين، مشيرة إلى أنه يجرى توقيع الكشف النفسى على قرابة 800 متقدم فى اليوم حتى الأن تمهيدا لزيادة العدد ليصل إلى أكثر من 3 آلاف خلال المرحلة المقبلة.

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وكانت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم، حيث انطلقت الاختبارات النفسية أمس الإثنين تحت إشراف جهاز الطب النفسى.

وأوضحت البوابة الإلكترونية أنه تم البدء فى مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، ومن المقرر أن تعقد الاختبارات فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل سابقا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسى.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى إنهاء التعاقد مع الـ" 120 ألف معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس، حيث تعانى المدارس من نسبة عجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.