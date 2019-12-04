شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. نظر محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، يأتى أبرزها : ـ

إعادة محاكمة المتهمين بفض رابعة

تنظر الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

حركة حسم

تنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابى، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.