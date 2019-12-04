3 شروط لتبديل شقتك في الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التحويل للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، ممن ينطبق عليهم شروط الحجز أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك حتى 1 فبراير المقبل.

ويمكن للحاجزين تقديم طلب للتحويل عبر الموقع ( https://cservices.shmff.gov. eg )، ضمن الإعلان الثامن كراسة شروط "حمراء/ زرقاء"، والإعلان التاسع، والإسكان القومي من 2005: 2009، بجانب إسكان النقابات لمحدودي الدخل، على أن يكونوا ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/ المراكز).

الشروط والخطوات:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الأصلي المقدم عليه.

- عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المقدم عليه.

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- تحميل نموذج طلب التحويل من الموقع الإلكتروني بإعادة تحميل على الموقع بعد ملء البيانات وتوقيعها.

- بعد قبول الطلب يتم التوجه إلى أحد مكاتب البريد خلال 30 يومًا من تاريح نتيجة القبول، كما يتم سداد 35 جنيها جدية تحويل.

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- تم إغلاق تلقي طلبات التحويل من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق ولن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني.

ويمكن معرفة المدن الأصلية التي تم إتاحة التحويل لحاجزيها إلى المدن الفرعية من هنا.

طريقة تقديم طلب التحويل:

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