تقليص اللجان وتغيير حفل توزيع الجوائز.. ننشر ملامح الدورة القادمة لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تجري الهيئة المصرية العامة للكتاب، استعدادات مكثفة قبيل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ"51"، والمقرر انعقادها في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

وبدأت بعض ملامح الدورة الحالية تتضح شيئًا فشيئًا، بعد أن بدأت لجان المعرض الجديدة عملها واجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية.

واكتفت هيئة الكتاب هذا العام بثلاث لجان فقط، وهي: اللجنة الثقافية واللجنة الفنية ولجنة الطفل، بدلاً من سبعة لجان العام الماضي، فيما أكدت مصادر بالهيئة تغيير الكثير من الوجوه التقليدية التي استمرت لفترات طويلة الأعوام الماضية.

المؤشرات المبدئية للتنظيم هذا العام تشير إلى احتمالية وجود عجز في ميزانية المعرض، هذه الدورة، بعد أن ضخت وزارة المالية بضعة ملايين في أوصال ميزانية المعرض الدورة الماضية احتفالاً باليوبيل الذهبي للمعرض، وهو ما لن تفعله هذه الدورة.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن القائمين على المعرض يعتزمون إقامة حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، في يوم افتتاح الدورة، وليس في ختامها.

وقد أعلنت الهيئة، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، حيث تمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه في كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهى الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- المسرح- النقد الأدبي- كتاب عن أفريقيا (دراسات)- الفنون- الطفل- الكتاب العلمى.

كما تم فتح باب التقدم لجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عامًا وقيمتها خمسة آلاف جنيه، وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة.

بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.

يستمر التقدم للجائزة حتى نهاية ديسمبر 2019، ويشترط أن يكون العمل المتقدم طبعة أولى، وأن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2019 ولم يحصل على جائزة أخرى، وألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات، ويتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ولا يجوز ترشح أحد أعضاء لجنة التحكيم للجائزة، ولا يجوز اقتسام الجائزة بين أكثر من فائز.