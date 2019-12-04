"عزت" يطلب تطليق زوجته: "مراتي بتلبس ضيق في الشارع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – فاطمة عادل:

تقدم "عزت. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته، لتضرره من تصرفاته، والطريقة التي تنتقي بها ملابسها.

يقول "عزت" 33 سنة، في دعواه، إنه تزوج من "هناء. م"، 30 سنة، ورغم فارق السن الصغير بينهما إلا أنه لا يوجد ثمة تفاهم أو انسجام يذكر كي تستقر الحياة وتقوم بينهما حياة أسرية وزوجية سليمة.

يضيف الزوج أنه عقب إتمام مراسم الزواج بدأ يلاحظ انتقاء زوجته لملابس ضيقة، فبدأ بالحديث معها حول الأمر، ومع مرور الوقت لم تكن تلتزم برغبته في الخروج بملابس فضفاضة، وهو ما دفعه لمراجعتها أكثر من مرة رغبة في تغيير سلوكها، قائلًا "مراتي بتلبس ضيق في الشارع".

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أشار الزوج إلى أنه لم يعد يتحمل أن يرى زوجته تخرج بملابس ضيقة لا يرضى عنها، فالأمر يتعلق بطبيعة الرجل وغيرته على بيته من نظرات المجتمع.

لفت صاحب الدعوى، إلى أنه لم يجد أمامه مفرًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة في إمبابة، كي يتمكن من وضع نهاية لهذه التصرفات التي لا يقبلها أي رجل شرقي.

أوضح أنه يريد بناء أسرة صالحة ومستقيمة، وأن ذلك لا يمكن أن يخرج من منزل يضم في داخله مثل تلك الخلافات البديهية حول طرق انتقاء الملابس.

يختتم الزوج، بأنه لم يكن أمامه سوى إقامة دعوى تطليق للضرر من زوجته، وقد حملت الدعوى رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٩، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها.