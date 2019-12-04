شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر السموم البيضاء بإمبابة يعترف: بخزنه فى بيتى وأرباحه عالية عشان مزاج الأثرياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه بإمبابة، أنه حول مسكنه إلى مخزن لمخدر الهيروين، وأنه كان ينطلق منه لترويج بضاعته على عملائه بمنطقة إمبابة، والمناطق المحيطة بها.

أضاف المتهم أنه تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع أرباحه، لكون متعاطيه من الأثرياء، وذكر أنه كان يستخدم سيارة في نقل المخدر لتوصيله لزبائنه، كما اعترف بحيازته فرد خرطوش لاستخدامه في الدفاع عن نفسه، خلال ترويج الهيروين.



واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات ضباط مكافحة المخدرات، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، إلى اتجار " هيثم. ي " 36 سنة عاطل، بالمواد المخدرة.



بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 143 لفافة تحتوى مسحوق الهيروين المخدر، و4 حصوات من مسحوق الهيروين وزنت حوالى 700 جرام، وفرد خرطوش، وطلقة، وميزان حساس وهاتف محمول، ومبلغ 150 جنيها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالى من حصيلة بيعها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.