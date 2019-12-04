شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نستهدف توعية مليون و148 ألف أسرة بخطورة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع 2 كفاية يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين مليون و 148.861 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل، والارتقاء بالخصائص السكانية لها، بجانب نشر التوعية من خلال مواد توعوية بخطورة الزيادة السكانية وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات حيث يتم تنفيذ البرنامج حاليا فى 10 محافظات بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ووزارة التضامن وعدد من الجمعيات الأهلية ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى.