شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس جلسات "بيت المقدس".. 4 معلومات من أقوال الشهود بواقعة كمين المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهما من عناصر بيت المقدس، فى اتهماهم بارتكاب 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين، والتى ستنطق الحكم فيها يوم 2 ديسمبر المقبل، واستمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة ضرب كمين المنصورة، العديد من المعلومات أدلى بها الشهود حول تلك الواقعة منها :

1 ــ فى جلسة 20 يناير 2018، استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة ضرب الكمين.

2 ــ شاهد العيان فتحى عبد الرازق، شاهد واقعة إطلاق النار على الكمين، وأكد ان مسلحون يحملون أسلحة نارية هم من قاموا بإطلاق النار وكانوا يستقلون دراجة ناريه.

3 ــ الشهود أكدوا وفاة أفراد الكمين الثلاثة.

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4 ــ من المتوفين فى الحادث 2 أمناء شرطة ومجند.