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رئيس الشعوب التركى يدعو لانتخابات مبكرة للتخلص من أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سيزائي تمللي، بقية أحزاب المعارضة، للمطالبة بعقد انتخابات مبكرة، مشددًا على ضرورة رحيل نظام حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

 

وخلال كلمته في الاجتماع الثالث لحزبه في مدينة دارسيم بمحافظة تونجلي التركية، طالب تمللي، أحزاب المعارضة، بضرورة التكاتف والاتحاد مجددًا للدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة، موضحًا أن الانتخابات هي الوسيلة للتخلص من العقلية المتعفنة التي تدير تركيا.

 

وانتقد تمللي طريقة مناقشة الميزانية، مشددًا على أن الشيء الوحيد الذي تحققه الميزانية هو الفقر والظلم، وتصب في مصلحة المقاولين وتجار السلاح التابعين للنظام.

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وتنادي غالبية الأحزاب السياسية في تركيا حاليًا بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 

 

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