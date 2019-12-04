شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشعوب التركى يدعو لانتخابات مبكرة للتخلص من أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
وخلال كلمته في الاجتماع الثالث لحزبه في مدينة دارسيم بمحافظة تونجلي التركية، طالب تمللي، أحزاب المعارضة، بضرورة التكاتف والاتحاد مجددًا للدعوة إلى عقد انتخابات مبكرة، موضحًا أن الانتخابات هي الوسيلة للتخلص من العقلية المتعفنة التي تدير تركيا.
وانتقد تمللي طريقة مناقشة الميزانية، مشددًا على أن الشيء الوحيد الذي تحققه الميزانية هو الفقر والظلم، وتصب في مصلحة المقاولين وتجار السلاح التابعين للنظام.
وتنادي غالبية الأحزاب السياسية في تركيا حاليًا بضرورة إجراء انتخابات مبكرة في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
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